МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Министерство экономического развития России не стало включать в законопроект о государственном регулировании выбросов парниковых газов положения, которые предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Об этом со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина в правительство пишет РБК.

Окончательное решение по законопроекту основано, в частности, на заключениях профильных ведомств: Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Летом Чубайс заявил, что в России нужно ввести "углеродный налог"с целью стимулирования промышленников сократить выбросы углекислого газа. "Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", — заявил глава "Роснано" в интервью РИА Новости на ПМЭФ.