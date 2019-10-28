МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. ОК "Русал" объявил о подписании пятилетнего синдицированного предэкспортного кредита (PXF) в размере 1,085 миллиарда долларов, сумма была увеличена с первоначальных 750 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

В конце сентября компания сообщила о привлечении синдицированного предэкспортного кредита на 750 миллионов долларов. Как сообщала пресс-служба "Русала" средства будут использованы для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до 2 миллиардов долларов, полученного в мае 2017 года. Организаторами и букраннерами выступают ING и Natixis. В качестве координаторов по показателям устойчивого развития компания привлекла Natixis и Societe Generale.

"Сумма была увеличена с первоначальных 750 миллионов долларов, что подтверждает уверенность рынка в приверженности компании низкоуглеродным технологиям и ориентированности на производство экологически чистого алюминия, а также поддержку стратегии компании в области устойчивого развития", — говорится в сообщении.

Отмечается, что величина маржи по кредиту может меняться в зависимости от выполнения компанией ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (KPI). Ключевые показатели связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж алюминия Allow с низким "углеродным следом", для производства которого используется гидроэнергетика.

"Мы очень рады такому уровню доверия со стороны инвестиционного и банковского сообщества к инициативам компании в области устойчивого развития. Высокий интерес рынка также отражает растущий мировой спрос на низкоуглеродный алюминий, крупнейшим производителем которого является "Русал"… Кроме того, это важный шаг в направлении рефинансирования долговых обязательств компании, оптимизации сроков погашения и стоимости финансирования", — подчеркнул гендиректор "Русала" Евгений Никитин.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней работает около 64 тысяч человек.