МОСКВА, 28 окт — Dow Jones. Сегодня мало кто рассчитывает на какие-либо серьезные изменения в инфляции, и это представляет большую проблему для Федеральной резервной системы США. УСЛЫШАНО НА УЛИЦЕ: Следует привыкнуть к торговой войне

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным Мичиганского университета, срединный индекс потребительских инфляционных ожиданий на 5-10 лет вперед в октябре снизился до 2,3% от 2,4% в сентябре, повторив рекордный минимум, достигнутый ранее в этом году. Это выше текущего уровня инфляции, но инфляционные ожидания часто оказываются несколько завышенными. Перед финансовым кризисом, например, индекс инфляционных ожиданий составлял около 3%.

Хотя ни один из индивидуальных индикаторов нельзя считать совершенным, экономисты из Bank of America Merrill Lynch отмечают общую тенденцию снижения инфляционных ожиданий. На нее указывают, в частности, результаты опроса среди аналитиков, проведенного Федеральным резервным банком Филадельфии. Кроме того, на снижение инфляционных ожиданий среди инвесторов указывают оценки обеспечивающего безубыточность уровня инфляции, закладываемого в цену защищенных от инфляции гособлигаций.

Экономисты придают значение инфляционным ожиданиям, исходя из того, что ожидания высокого роста цен заставляют работников добиваться повышения заработной платы. В свою очередь, ожидания компаний относительно увеличения расходов могут подталкивать их к повышению цен, что способствует росту инфляции. Низкие инфляционные ожидания могут сдерживать рост заработков, который сегодня выше, чем несколько лет назад, но остается ниже уровней, наблюдавшихся до последней рецессии, несмотря даже на то, что безработица снизилась до 50-летних минимумов. Снижение инфляционных ожиданий также может отчасти объяснять, почему инфляция устойчиво не дотягивает до целевого уровня ФРС 2%.

ФРС хотелось бы подтолкнуть инфляционные ожидания вверх. Если ей это не удастся, то добиться роста и закрепления инфляции на комфортном для центрального банка уровне будет труднее. Обеспокоенность слишком низкой инфляцией была одним из аргументов в пользу понижения процентных ставок этим летом, а также является основанием, позволяющим ожидать очередного их снижения на заседании, которое состоится на этой неделе. УСЛЫШАНО НА УЛИЦЕ: Узкое торговое соглашение не спасет промышленность США

Между тем, похоже, что одного только смягчения денежно-кредитной политики теперь уже недостаточно, чтобы поднять инфляционные ожидания потребителей. Причем низкие инфляционные ожидания характерны не только для США, но наблюдаются в глобальных масштабах, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики центральными банками по всему миру. Более того, если неопределенность относительно роста мировой экономки и торговых отношений ослабнет, а уровень безработицы будет продолжать снижаться, дальнейшее понижение процентных ставок вряд ли можно будет объяснить одними только низкими инфляционными ожиданиями.

Но есть и хорошие новости. Они заключаются в появлении оснований для ожидания начала роста инфляционных индикаторов в ближайшие месяцы, особенно в случае угасания эффекта случайных факторов, оказывавших понижательное давление на предпочитаемый ФРС индикатор инфляции. Тем не менее, чтобы инфляционные ожидания выросли до уровня, который позволил бы ФРС о них больше не беспокоиться, инфляция должна будет подняться и оставаться выше целевого уровня ФРС 2%.

Перспектива того, что это произойдет, вызывает сомнения.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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