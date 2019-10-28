БАНГКОК, 28 окт — ПРАЙМ. США лишили Таиланд торговых преференций на поставки морепродуктов, однако это не станет катастрофой для отрасли, заявил в понедельник в Бангкоке вице-премьер Таиланда по торгово-экономическим вопросам Чурин Лаксанависит.

Выступление вице-премьера транслировал в дневном выпуске новостей Третий национальный телеканал Таиланда.

"Отзыв торговых преференций по системе GSP (общая система торговых преференций США) по морепродуктам, который вступит в силу в апреле 2020 года, не станет катастрофой для отрасли экспорта морепродуктов Таиланда", — сказал вице-премьер, также занимающий в правительстве должность министра торговли.

"Мы и так не используем полностью те преференции, которые нам дали США. Мы располагаем квотой на поставки в США по торговым преференциям продукции на 1,8 миллиарда долларов, но реально поставляем только на 1,3 миллиарда долларов", — сказал он.

По данным министерства торговли Таиланда, в 2020 году потери страны от прекращения действия преференций США по морепродуктам составят 0,01% от общего объема экспорта, добавил вице-премьер.

"К тому же мы можем еще и обжаловать это решение США в американских органах, регулирующих внешнюю торговлю", — отметил он.

ПРИЧИНЫ ОТЗЫВА: ПРАВА РАБОЧИХ ИЛИ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ПЕСТИЦИДА ИЗ США?

По данным таиландского министерства торговли, официальной причиной отзыва преференций стало "недостаточное обеспечение и соблюдение прав трудящихся в Таиланде", которые, по нынешним таиландским законам, якобы "не имеют законодательного обеспечения мирового уровня в части свободы создания профессиональных союзов и выдвижения коллективных требований". Посольство США в Бангкоке выступило в понедельник с комментарием газете Bangkok Post, в котором подтверждается, что именно положение с правами трудящихся стало причиной отзыва преференций.

В то же время Bangkok Post приводит мнения нескольких таиландских обозревателей, которые считают, что причиной отзыва преференций стал введенный недавно запрет на импорт в Таиланд пестицида глифосата, крупнейшим мировым производителем и экспортером которого является американская корпорация Monsanto.

В настоящее время эта компания вовлечена в несколько судебных процессов, в которых истцы заявляют, что длительный регулярный контакт с глифосатом вызвал у них онкологические заболевания. В США и Европе в последние годы были проведены исследования, доказавшие безопасность глифосата для человека при приеме в пищу плодов, корней, стеблей и листьев растений, обработанных пестицидом при выращивании, однако безопасность прямого регулярного контакта с пестицидом для сельскохозяйственных работников пока остается под вопросом.

Таиланд был в прошлом одним из крупных импортеров глифосата из США. В стране его широко использовали при выращивании фруктов и зерновых культур. Запрет на ввоз и использование пестицида был принят правительством страны по требованию общественных организаций, представляющих интересы фермеров и сельскохозяйственных работников.