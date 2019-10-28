С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — ПРАЙМ. Одним из главных препятствий для качественной реализации нацпроектов является сложная иерархия уровней управления, заявил журналистам на Форуме стратегов глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Система управления нацпроектами — пока это сложная иерархия уровней, где на каждом есть показатели, нацпроекты реализуются через федеральные проекты, в которые входят государственные программы, это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня это главное препятствие, но не единственное", — сказал Кудрин.

Он также отметил, что для регионов завышены ключевые показатели эффективности, которые не подкреплены достаточными ресурсами.

"Новые субсидии на нацпроекты для субъектов существенные, они выросли, но жестко держат субъекты в рамках, не позволяют быть достаточно гибкими", — отметил Кудрин.