МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ, Анна Подлинова. В предстоящую среду состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", уверены, что Федрезерв в третий раз в этом году снизит базовую ставку — с текущей 1,75-2% до 1,50-1,75%. Не исключено, что это снижение станет последним в этом году и, возможно, даже на горизонте 2020 года.

Тем не менее, изменение ставки не станет сюрпризом, поэтому игроки рынка ориентируются по большей части на риторику Федрезерва. Главной интригой, интересующей инвесторов, остается вопрос возможного введения программы количественного смягчения (QE), а также планы ФРС по денежно-кредитной политике (ДКП) до конца года.

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ И СЮРПРИЗЫ

Согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения на предстоящем заседании примерно в 90%, поэтому подобный сценарий не должен стать сюрпризом для инвесторов, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский Однако относительно дальнейшей политики процентных ставок сохраняется большая неопределенность. С одной стороны, ФРС подчеркивает, что текущее снижение ставок является лишь корректировкой в середине цикла. С другой, замедление экономического роста в последние месяцы становится все более острой проблемой, отмечает аналитик.

Предстоящее заседание Федрезерва не является опорным, а значит, не будет сопровождаться публикацией обновленных прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям. Следовательно, инвесторам остается только искать намеки в тексте сопроводительного заявления и выступлении главы регулятора Джерома Пауэлла, говорит эксперт.

По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко, с высокой долей вероятности можно говорить о снижении ставки на 0,25%, которое может стимулировать инвестиционную активность и поддержать настроения инвесторов, а также усилить аппетит к риску.

Главный аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова считает, что это снижение станет последним в текущем году, а возможно и на горизонте 2020 года.

"На прошлой неделе все были больше поглощены покупкой Softbank пакета акций WeWork, не уделив должного внимания увеличению ФРБ Нью-Йорка лимитов по операциям овернайт (депозит для банков на одну ночь) на рынке краткосрочного кредитования с 75 млрд долларов до 120 млрд долларов, начиная с 24 октября", – также отмечает она.

По мнению Наумовой, сохраняющаяся напряженность на рынке репо (сделка покупки ценной бумаги с обязательством обратной продажи), несмотря на снижения ставки в этом году уже два раза, слабая выходящая статистика, нерешенные торговые споры, а также Brexit могут подтолкнуть ФРС начать готовить рынок к тому, что корректировка ДКП может продлиться чуть дольше.

ВОПРОСЫ БАЛАНСА

В сентябре американский рынок однодневных репо пережил локальный кризис: на фоне нехватки ликвидности ставки на нем взлетали до 10%. Это произошло из-за сокращения резервов банков, размещенных на счетах в ФРС, вследствие сокращения баланса самого Фердрезерва. На этом фоне американский центробанк начал скупать краткосрочные госбумаги. Чтобы поддержать финансовую систему, в середине сентября он выделил 75 млрд долларов. В октябре ФРС заявила, что купит казначейские векселя со сроком погашения менее 12 месяцев примерно на 60 млрд долларов, скупка будет продолжаться до второго квартала 2020 года.

По словам Поддубского, если говорить о расширении баланса, то эти операции не стоит считать новым вариантом QE. "На данный момент для нормализации ситуации на денежном рынке планируется выкупать исключительно краткосрочные бумаги, следовательно, влияние на общее состояние кривой возможно лишь косвенное", — считает он.

Ситуация на рынке репо вынуждает ФРС занимать проактивную позицию, однако члены регулятора неоднократно подчеркивали, что данные действия не являются частью программы количественного смягчения, соглашается Наумова.

"Пока трудно утверждать, что ФРС продолжит активно снижать ставки, так как в последнее время ФРС не раз заявляла, что при формировании ДКП будет ориентироваться на изменяющиеся внешние факторы, к которым можно отнести как Brexit, так и торговые войны", — напоминает она.

В любом случае для США в текущей ситуации сжимания взаимоотношений с внешними рынками по основным ключевым направлениям смягчение ДКП является практически жизненно необходимым, заключает Чередниченко.