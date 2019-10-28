МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. ЕС предсказуемо согласился отсрочить "развод" с Британией. Как сообщил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск, все 27 стран объединения утвердили решение отложить Brexit до 31 января. Теперь его предстоит оформить в письменном виде. Власти ЕС надеются, что это произойдет до 30 октября. Ранее об очередной отсрочке отделения попросила сама Британия, поскольку договор об условиях Brexit до сих пор не ратифицирован парламентом.

При этом, по словам Туска, продление будет гибким – перенос крайнего срока до 31 января вовсе не означает, что Британия не сможет покинуть ЕС раньше в случае ратификации соглашения. По этому поводу эксперты выражают сомнения, напомнив, что британский парламент в целом решил поддержать предложение премьер-министра Бориса Джонсона и Евросоюза о новом варианте соглашения, но решил подвергнуть законопроект очень серьезной проработке. Пока сложно предположить, сколько времени это займет.

Однако сценарий с "жестким" Brexit сейчас уже кажется малореальным – слишком многое в этом случае будет поставлено на карту. Угроза для британской, европейской и мировой экономик стала бы слишком значимой на фоне уже имеющейся стагнации. Поэтому заинтересованные стороны склонны искать компромисс, считают эксперты.

Процесс британского выхода из ЕС несколько затянулся, но в последнее время появились надежды на то, что британский парламент все же может принять более выгодные условия "развода", рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Поэтому ЕС пошел навстречу и решил продлить срок выхода, чтобы парламентарии Великобритании смогли провести все необходимые законодательные процедуры, что позволит избежать выхода без соглашения. К сожалению, когда речь идет о британских законодателях, то никогда нельзя быть уверенным до конца. Совершенно неожиданно может начаться процесс инициации досрочных выборов или иная кризисная ситуация", — отметил он.

ИРЛАНДСКИЙ ВОПРОС

Однако на данный момент принципиально важным прорывом стало то, что стороны сблизились по ключевому вопросу ирландской границы. Ранее именно его считали камнем преткновения в диалоге о "разводе".

Дело в том, что Ирландия (страна ЕС) и Северная Ирландия (часть Великобритании) находятся на одном острове, провести по которому границу между ЕС и "не ЕС" представляется весьма затруднительным.

Изначально предполагалось, что Северная Ирландия после Brexit продолжит следовать основным правилам единого рынка Евросоюза, чтобы избежать необходимости проверять товары на соответствие стандартам ЕС на границе. Великобритания в целом должна была остаться в таможенном союзе ЕС до выработки другого варианта. Однако британских парламентариев это не устроило. Теперь же предполагается, что Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией, при этом стороны "развода" скорректировали механизм, позволяющий избежать таможенных проверок на межирландской границе.

"По сути, данный вопрос поднимался и обговаривался с прежним премьером Великобритании Терезой Мэй и парламентом, где несколько раз отклоняли условия, выставленные ЕС. В новой версии предложения добавлен момент о согласии Джонсона на таможенные проверки в пунктах въезда в Северную Ирландию. Данный компромисс может позволить избежать пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией. Идея состоит в удержании торгового единства, что априори выгодно обеим сторонам", — пояснил ведущий финансовый аналитик "Алор Брокер" Сергей Рапотьков.

Из поведения Евросоюза и Великобритании видно, что "жесткий" Brexit не выгоден никому. На фоне стагнации мировой экономики и ряда ключевых факторов, связанных с торговыми границами, стороны смогли прийти к единому консенсусу – переговоры должны продолжаться, констатирует он.

ЧЕМ ПОЗЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Косвенным фактором переноса Brexit можно назвать опасения реакции мирового сообщества инвесторов на ухудшение финансовых показателей по Евросоюзу после выхода Великобритании, полагает аналитик. Перенос даты поможет подсчитать результаты по итогу 2019 года с учетом показателей Великобритании, которая поддержит статистику и тем самым снизит напряженность среди инвесторов, считает он.

В целом аналитики сходятся во мнении, что рано или поздно Brexit все же произойдет – слишком велики накопленные противоречия, да и вопрос выхода муссируется слишком долго, чтобы просто "слить" его. Есть большая доля вероятности, что до 31 января удастся добиться устраивающего всех соглашения, но если нет, то, скорее всего, будет еще одна отсрочка.

Каким будет это соглашение – пока сказать сложно. Очевидно одно – оно станет компромиссным для обеих сторон и будет учитывать все складывающиеся к тому моменту экономические и политические реалии. Речь идет как о давно учтенных моментах – вроде торговых войн – так и о неких "черных лебедях", которые традиционно появляются в самый неподходящий момент.

"Нужно отталкиваться от разрешения споров вокруг всех факторов, тогда можно будет говорить о дальнейшей судьбе Brexit", — заключил Рапотьков.