БРЮССЕЛЬ, 28 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия предложила краткосрочный вариант решения ситуации с транзитом российского газа в ЕС через Украину после 2019 года, если для полноценного контракта не будут готовы все условия, к примеру, если новый оператор ГТС Украины не заработает в срок, однако это решение должно быть частью долгосрочного контракта, сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

По словам Шефчовича, новый оператор ГТС должен заработать к концу года и, как он заявлял ранее, именно он должен будет стать новым партнёром "Газпрома" в вопросе транзита газа в Евросоюз по Украине.

"Если будет отставание по срокам, скажем, в парламентском одобрении или некоторые технические задержки, мы предложили так называемый уровневый подход, когда можно будет пойти на краткосрочное выделение (мощностей на транзит — ред.) на период с 1 января по 1 июня, однако это должно быть частью долгосрочной договоренности по транзиту", — сказал он на пресс-конференции после трёхсторонних консультаций с РФ и Украиной на министерском уровне.

То есть, когда все условия для работы на основе длительного транзитного контракта будут готовы, стороны перейдут с этой схемы на работу по контракту, свидетельствуют слова Шефчовича.

"Это было, я думаю, принято российской стороной, но мы должны увидеть это на бумаге", — заявил представитель ЕК.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в 2019 году. По итогам предыдущей трехсторонней встречи, прошедшей в сентябре, определились два основных варианта работы по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.