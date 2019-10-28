БРЮССЕЛЬ, 28 окт /ПРАЙМ/. Прошедшие в понедельник трехсторонние консультации по транзиту российского газа через Украину в ЕС после 2019 года разочаровали Еврокомиссию. Брюссель и Киев наконец услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить.

При этом ЕК все же предложила, по сути, свой "план Б": в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита — с 1 января по 1 июня.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце нынешнего года. В понедельник в Брюсселе прошел четвертый раунд трехсторонних консультаций по газу между странами с участием Еврокомиссии.

"Мой призыв сегодня был в том, что время летит и должно быть ощущение срочности. К сожалению, я должен сказать, что я разочарован сегодняшним результатом", — сказал по итогам консультаций вице-президент ЕК Марош Шефчович.

ПАКЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

По его словам, новым элементом, вынесенным на повестку дня на столь высоком уровне, стало стремление России к пакетному решению газовых вопросов: транзита, поставок газа на Украину и урегулирования судебных споров.

"Я думаю, что обе стороны должны будут обсудить это внутри своих правительств и сначала на двусторонней основе, а мы готовы способствовать этим дискуссиям, если нас попросят", — сообщил Шефчович.

Между тем российская сторона еще с прошлого года говорила о том, что условием успешных договоренностей по транзиту является мировая по судебным разбирательствам "Газпрома" и "Нафтогаза". Летом этого года "Газпром" публично увязал с этими моментами также и вопрос поставки газа на Украину. О том, что темы обсуждались, после сентябрьских консультаций говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Газпром" комплексно озвучивал все предложения в октябре, отмечая, что направил их Украине и ждет ответа.

"Нафтогаз" же после встречи в понедельник на своей странице в Facebook сообщил, что не получал от "Газпрома" предложений по урегулированию спорных вопросов, пока не готов рассматривать "пакетные решения". Глава минэнерго Украины Алексей Оржель по итогам консультаций заявил, что РФ, Украина и ЕК на них обсудили пакетный договор, включающий судебные споры и объемы прямых поставок, но транзит газа с этим напрямую не связан.

"Вопросы пакетных договоренностей должны быть проработаны в рамках двустороннего взаимодействия компаний-субъектов хозяйствования", — заявил министр.

Он также сообщил, что вопросы урегулирования судебных споров будут обсуждаться сторонами отдельно. "Насколько я понимаю, это будет отдельный разговор,… это не может быть простая отмена от судов, арбитражей. Я думаю, что в ближайшее время мы будем проводить консультации, которые приведут к определенным возможным решениям", — сказал Оржель, подчеркнув, что не исключает ситуации, при которой стороны смогут прийти к согласию.

Время на обсуждение, в общем-то, уже озвученных вопросов надо не только Украине. Шефчович заявил, что Россия не получила в срок все необходимые документы для подготовки к прошедшей трехсторонней встрече и подняла вопрос о том, что теперь ей нужно "больше времени для их оценки". Новак пояснял, что РФ ждет от Украины информацию о сроках и процедуре бронирования мощностей для транзита газа, о тарифах.

ПЛАН Б

В ситуации, когда Россия и Украина говорят о времени для изучения предложений и документов, ЕК призывает их поторопиться, а также предложила временный вариант транзита — своего рода новый "план Б".

По итогам предыдущей трехсторонней встречи, прошедшей в сентябре, определились два основных варианта работы по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка ЕС, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта. По словам Шефчовича, новый оператор ГТС Украины, создаваемый в рамках норм ЕС, должен заработать к концу года, и именно он должен будет стать новым партнером "Газпрома" в вопросе транзита газа. Но Россия выражала сомнения в том, что Украина успеет закончить все в срок.

"Если будет отставание по срокам, скажем, в парламентском одобрении или некоторые технические задержки, мы предложили так называемый уровневый подход, когда можно будет пойти на краткосрочное выделение (мощностей на транзит — ред.) на период с 1 января по 1 июня, однако это должно быть частью долгосрочной договоренности по транзиту. … Это было, я думаю, принято российской стороной, но мы должны увидеть это на бумаге", — рассказал Шефчович.

Российская и украинская стороны не прокомментировали это предложение. Киев пообещал, что новый оператор газотранспортной системы Украины после 17 декабря будет готов к подписанию контракта на транзит российского газа, и все стороны снова договорились встретиться через месяц — в конце ноября.