ВАШИНГТОН, 29 окт /ПРАЙМ/. Торговый представитель США со следующего месяца начнёт рассмотрение вопроса о продлении для ввозимых из Китая товаров на сумму 34 миллиарда долларов в год исключения из-под пошлин, сообщает офис торгового представителя в понедельник.

Речь идёт об исключении данной номенклатуры из-под американских пошлин на срок до года, уточняется в сообщении.

"Офис торгпреда США рассмотрит вопрос о расширении некоторых тарифных исключений на китайский импорт в размере 34 миллиардов долларов… (Офис) начнет процесс рассмотрения вопроса о продлении на срок до двенадцати месяцев определенных исключений из пошлин на китайский импорт с 1 ноября 2019 года", — отмечается в сообщении. Также добавляется, что речь идёт о пошлинах на товары из Китая, "которые были объявлены в декабре прошлого года и срок действия которых истекает 28 декабря".

Офис торгпреда будет принимать обращения от бизнеса и физлиц до 30 ноября 2019 года, добавляется там же.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителей КНР сообщало, что в ходе переговоров они попросят у США отменить пошлины на ряд китайских товаров. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что переговоры с Пекином по торговой сделке продвигаются очень хорошо. Аналитики также не исключают, что очередное повышение пошлин США на импорт ряда товаров из КНР, запланированное на декабрь, может не состояться.