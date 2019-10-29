МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей хлористого калия, по итогам января-сентября 2019 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 64,881 миллиарда рублей против убытка в размере 5,327 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка производителя за девять месяцев увеличилась на 22,3% и составила 132,122 миллиарда рублей.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 20,3% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 20,5%.