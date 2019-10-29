МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон – не только глава государства, но и один из тех лидеров, кто научился успешно использовать климатическую повестку в интересах экономики своей страны. Ему, в частности, принадлежит авторство кампании "Вернем нашей планете былое величие" (Make Our Planet Great Again), которая была направлена на поддержку американских климатологов, которым Трамп перекрыл финансирование. Программа спасения климатологов обошлась французскому бюджету в 30 млн евро.

Макрону нельзя отказать в смелости – в борьбе за климат он показал себя сторонником довольно радикальных методов: "Я хочу от вас одного – чтобы вы делали жизнь нас, лидеров, невыносимой", — сказал он в июне этого года молодым активистам экологического движения на встрече в Елисейском дворце.

Однако стоило только общественным деятелям поверить президенту Франции и начать создавать ему сложности, как в его риторике и действиях многое изменилось. Сначала Макрон посягнул на святой для европейских школьников образ Греты Тунберг, назвав ее позицию радикальной и "провоцирующей депрессию у целого поколения" — а ведь Грета лишь сказала, что Франция делает недостаточно для борьбы с глобальным потеплением. Затем глава Французской республики попробовал предложить участникам климатических протестов отправиться чистить пляжи или ехать митинговать в Польшу, ставшую одним из центров сопротивления экономическим прожектам климатического лобби ЕС.

Уже этим летом отношения Макрона и вскормленных его заботами климатических активистов заметно охладились – сегодня уже фото и видео разгона полицией участников движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) стали "вирусными". Во Франции сотни тех, кто откликнулся на призыв Макрона быть радикальнее в вопросах климата, столкнулись с полицейским насилием или оказались втянуты в судебные процессы, пишет английское издание New Statesman.

Блокада моста активистами "Восстания против вымирания" в июне стала ответом на доклад независимого Высшего совета страны по климату. В докладе говорилось, что Франция сейчас делает лишь треть того, что необходимо для достижения заявленной Макроном цели чистого нулевого углерода к 2050 году.

Французская Лига по правам человека, которая выступала в качестве наблюдателя в день протеста, осудила использование слезоточивого газа.

СИЛА ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ

В прошлом году полиция Франции жестко подавляла протесты движения "желтых жилетов", выступавших против повышения цен на топливо – которое произошло, в частности, из-за постоянного увеличения углеродных сборов, заложенных в стоимость бензина. Тогда, по самым сдержанным оценкам полиции, было ранено 4500 человек с обеих сторон.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет распорядилась провести расследование по факту "чрезмерного применения силы", развернутого французским государством против протестующих.

Для Себастьяна Байёля, директора французской благотворительной организации по вопросам окружающей среды и социальной справедливости Crid, применение насилия для подавления протестов стало систематической правительственной стратегией, которая распространяется на все формы протеста – в том числе, и климатического. "Это стратегия страха и подавления, а движение за изменение климата сейчас находится на передовой", — сказал он. Издание отмечает, что люди привыкли к такому обращению со стороны полиции в социальных, но не в климатических акциях.

СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ

Эти инциденты вызвали продолжающиеся дебаты о насилии со стороны полиции во Франции. Однако возможно, что самые радикальные действия против климатических активистов ведутся в судах, пишет Сlimate Home News. Против 59 климатических активистов были открыты 19 судебных процессов после того, как они украли 133 официальных портрета Макрона из ратуш по всей стране в знак протеста против его бездействия в области климата.

"Эта "судебная репрессия" захватила климатическое движение", — сказал Корин Морель Дарле, советник региона Овернь-Рона-Альпы и активист по вопросам окружающей среды. На прошлой неделе восемь активистов были оштрафованы парижским судом на 500 евро каждый.

СЛОВА РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ

При этом реальными заслугами в деле улучшения экологической ситуации Макрон и его правительство похвастаться не могут. На прошлой неделе Европейский суд (верховная судебная инстанция ЕС) установил, что Франция систематически нарушала допустимые уровни загрязнения воздуха с 2010 года. Теперь страна должна безоговорочно соблюдать стандарты ЕС, иначе будет оштрафована Еврокомиссией.

Франция стала третьим государством ЕС, осужденным судом за превышение пределов загрязнения наряду с Болгарией и Польшей. С судебными исками за загрязнение воздуха сталкиваются и другие страны, однако вынесенное по Франции решение заставляет задуматься – а насколько Макрон вправе учить другие страны защищать климат, если сам он не смог справиться с куда более простой задачей у себя в стране?

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Учитывая конфронтацию, которая все больше и больше приходила на смену диалогу между правительством и активистами по климату, многие ожидали, что осенняя акция "Восстания против вымирания" в Париже закончится разгоном полицией – как это было с акцией на мосту в июне. Однако ответа почти не последовало. Протестующие разбили лагерь в самом центре Парижа, заблокировав некоторые самые оживленные дороги французской столицы, но были вытеснены полицией лишь спустя целую неделю.

На фоне социальных потрясений во Франции это уже было воспринято как отклонение от нормы. "Почему полиция не вмешалась? Это вопрос, который никому не дает покоя", — говорит один из протестующих Натан Жусни.

Матильда Ларрер, историк, специализирующийся на исследовании общественных движений и революций, считает, что борьба с "Восстанием против вымирания" может бесповоротно подорвать имидж Макрона как "защитника Земли".

"В целом, правительство приспосабливает свои действия соответственно к людям, с которыми оно имеет дело, и к ситуации: они позволяют (протестам – ред.) быть до тех пор, пока это ему не угрожает", — сказала она.

Это, в целом, касается и отношения к климатической проблематике: если речь идет просто о сокращении выбросов парниковых газов, то власти целиком "за", ведь это способствует подъему французской атомной энергетики. Если же тема создает проблемы, то она становится неугодной.

В частности, государство более жестко ответило протестующим, когда климатические активисты объединились с "желтыми жилетами" и антикапиталистами. Изначально социальные протесты родились из экологической озабоченности, но теперь протестующие сближаются и все больше критикуют систему политической и экономической мысли, которая породила Макрона, бывшего банкира и либерала по убеждениям.

Союз двух движений далеко не прост, да и сами они неоднородны. Кое-кто из "желтых жилетов" оценивают климатические движения, как "средний класс", не имеющий цели радикальных социальных изменений. Однако по мере поиска компромисса обе группы находят все больше и больше общего во Франции Макрона – двойные стандарты, фальшь, стремление использовать протест в своих целях и готовность применить силу, если другие методы не работают.