МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Центробанк впервые рассказал о масштабах торговли с Турцией в рублях: в I-II кварталах 2019 года 11,7% платежей было проведено в рублях, говорится в материалах, размещенным на сайте Банка России.

Основная часть сделок заключается в долларах США (83,1% с января по июнь), в евро проводится 5% расчетов, 0,2% приходится на другие валюты.

Согласно статистике ЦБ, наибольшая доля сделок в рублях с Турцией была проведена в 2013 и 2014 годах и составила 17,5% и 13% соответственно, на доллар тогда приходилось 80-90% расчетов.

В начале октября 2019 года Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Это было сделано с целью постепенного перехода к использованию рубля и лиры в двусторонней торговле и повышения привлекательности национальных валют для компаний. Россия и Турция собираются развивать выпуск долговых ценных бумаг на рынках двух стран, чтобы повысить ликвидность.

На конец 2018 года объем торговли между Россией и Турцией увеличился на 16% и достиг 25,5 млрд долларов.