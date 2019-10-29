МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Доходность от инвестирования пенсий ВЭБом по расширенному портфелю за девять месяцев 2019 года выросла до 8,43% с 5,89% годовых за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах госкорпорации.

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ раскрыла результаты по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений граждан по итогам девяти месяцев 2019 года.

"По итогам девяти месяцев доходность по портфелям ГУК в более чем в два раза превышает инфляцию за сопоставимый период. Для обеспечения безусловной сохранности средств будущей пенсии выбираются лучшие доступные активы- госбумаги и облигации крупнейших компаний, при этом накопления работают на развитие реальной экономики, стабильно прирастая за счёт инвестдохода. По итогам девяти месяцев и многих предшествовавших лет, "молчуны"- в плюсе", — отметил зампредседателя ВЭБа – член правления Сергей Лыков.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

По состоянию на 30 сентября доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев по расширенному инвестпортфелю составила 8% годовых, за предшествующие три года — 7,69% годовых.