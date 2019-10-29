МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. "Моя улица" — один из самых масштабных проектов московских властей. Программа стартовала в 2015 году. Тогда было благоустроено 47 улиц. На следующий год к ним прибавилось еще 59 улиц. Среди них Садовое и Бульварное кольцо, Тверская улица, Кремлевская набережная, исторические объекты в центре города.

В столичном бюджете на 2020–2022 годы, который пока находится в стадии проекта, на этот проект выделено более 100 млрд рублей, из них 45,5 млрд рублей — в 2021 году. Это рекордная сумма за все время реализации программы. За шесть лет — с 2017 по 2022 год — затраты на благоустройство Москвы должны превысить 500 млрд рублей. Предыдущий рекорд по расходам на программу был поставлен в 2017 году. Тогда затраты на проект составили 42,2 млрд рублей.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО

На что идут эти немалые, даже по меркам столицы, деньги? Московское благоустройство – программа, охватывающая все сферы городской жизни, решающая проблемы транспортной доступности, безопасности, экологии. Ее цели и объекты определяют сами горожане.

Основные статьи – благоустройство и содержание жилых объектов и дворов, парков, озеленение города, содержание памятников и прилегающих к ним территорий, зон отдыха.

Рекордные расходы на "Мою улицу" московские власти объясняют увеличением территории программы в 2021 году. Если в 2020 году восстановление исторического облика улиц запланировано на восьми объектах площадью 13 га, то в 2021 году благоустройству подлежат уже 38 объектов площадью 44,9 га.

По оценке столичных властей, благоустройство одного гектара обходится примерно в 129 млн рублей. Для сравнения, Париж тратит 327 млн рублей на гектар по курсу 2014 года. Нью-Йорк — 727 млн рублей.

Итогом работ в период 2020-2023 годов станет благоустройство более 240 объектов, общей площадью 4 805,6 га, по следующим основным категориям:

— продолжение работ по приведению в порядок вылетных магистралей, протяженностью 114 км и площадью 1 250,4 га;

— возвращение горожанам 19 набережных вдоль Москва-реки протяженностью 72 км;

— приведение в порядок территорий реки Яуза с создание единого "Парка Яуза" – это 33 объекта, протяженностью 36 км;

— экологическая реабилитация городских парков: парка Северного речного вокзала, лесопарка Кусково, Покровское Стрешнево, Битцевский лес, парк Казакова в Басманном районе и другие объекты — всего более 33 парков, площадью 3 080 га.

— восстановление исторического облика улиц и общественных пространств;

— комплексное развитие территорий в рамках программы "Мой район";

— создание комфортной пешеходной доступности на объектах транспорта, в том числе Московских центральных диаметров.

ПОВОД ДЛЯ КРИТИКИ

Понятно, что столь масштабные работы не могут не доставлять неудобства горожанам. В частности, многие москвичи критикуют городские власти за замену асфальта плиткой. "Это стало притчей во языцех. Площадь всех твердых покрытий по городу — 167 млн кв. м, плиткой занято 3 млн — чуть больше 1%. Это разве вся Москва?" – приводил в этой связи пример заместитель столичного мэра Петр Бирюков. Кроме того, у плитки есть ощутимые преимущества перед асфальтом – экологичность, стойкость, легкость в ремонте.

Претензии у многих появляются и к постоянно растущим расходам. Так, эксперты упрекают власти Москвы в приверженности "стратегии быстрых результатов", которая создает только видимость благополучия, не решая другие проблемы. "Московские власти ограничиваются украшением фасадов, за которыми прячутся нерешённые проблемы — недоступная медицина и дорогое образование, завышенные тарифы на "коммуналку" и транспорт, платные парковки и многочасовые пробки", — говорилось в программе кандидата от "Справедливой России" Ильи Свиридова.

Однако польза от благоустройства городских территорий все же заметно перевешивает недостатки, что подтверждается и соцопросами – в 2017 году почти 80% москвичей заявили, что положительно относятся к программе “Моя улица”.

Наиболее положительно москвичи оценивают благоустройство улиц Тверская, Новый Арбат и Садового кольца. Самым важным горожане считают обустройство дворов и создание новых зеленых зон.

Проект благоустройства Москвы получил и международное признание — программа "Моя улица" стала единственным европейским победителем международной урбанистической премии Global Awards for Excellence, учрежденной Urban Land Institute в США, которая считается одной из наиболее престижных и широко признанных в сфере городского развития. Кроме того, Москва стала финалистом на международном конкурсе The Lee Kuan Yew World City Prize, который проводится раз в 2 года. Подведение итогов состоится весной 2020 года. Среди победителей премии — Нью-Йорк, Сучжоу, Сеул.

ЗАТРАТЫ ОКУПЯТСЯ

Несостоятельны и аргументы критиков, что затраты на программу слишком велики. По оценке мэра столицы Сергея Собянина, программа "Моя улица" в этом плане наиболее удачная, поскольку затраты на нее окупятся в течение одного-двух лет.

Прежде всего, это произойдет за счет удорожания объектов недвижимости. Как известно, экономическая эффективность любого бизнеса на благоустроенных городских площадях увеличивается в несколько раз. Это касается оборотов сферы торговли, услуг, а также туристических потоков. Так, ставки аренды на благоустроенных территориях выросли от 10 до 50%.

Только от проведения фестивалей городской бюджет с 2018 года получает средства в среднем 118 млрд рублей в виде налогов, что в совокупности позволило окупить капитальные затраты на благоустройство в течение одного-двух лет.

Таким образом, "Моя улица" может считаться самым окупаемым из всех московских инвестпроектов.