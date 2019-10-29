Кандидат от Аргентины Гросси избран на пост генерального директора МАГАТЭ
ВЕНА, 29 окт — ПРАЙМ. Совет управляющих МАГАТЭ выбрал постпреда Аргентины в Вене Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора агентства, сообщил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинского кандидата Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ", — написал Ульянов в Twitter.
https://1prime.ru/state_regulation/20191029/830472746.html