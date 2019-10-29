ВЕНА, 29 окт — ПРАЙМ. Совет управляющих МАГАТЭ выбрал постпреда Аргентины в Вене Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора агентства, сообщил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинского кандидата Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ", — написал Ульянов в Twitter.