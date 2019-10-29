ВАШИНГТОН, 29 окт — Dow Jones. Председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу на этой неделе придется проявить чудеса эквилибристики. Ему предстоит принять решение о том, нужно ли и каким образом сигнализировать рынку о потенциальной паузе в понижении процентных ставок после их вероятного снижения в среду.

Большинство наблюдателей ожидают, что на заседании 29-30 октября ФРС вновь понизит процентные ставки на четверть процентного пункта. Последующие же шаги центрального банка остаются неясными, и поэтому инвесторы будут внимательно изучать заявление ФРС и комментарии Пауэлла на пресс-конференции в поисках любых намеков на дальнейший курс.

Если на этой неделе ФРС действительно понизит процентные ставки, ноябрьское заседание станет третьим подряд, на котором центральный банк снижает ключевую ставку для защиты экономики страны от замедления на фоне ослабления мирового экономического роста и повышенной неопределенности в международных торговых отношениях.

Третье понижение опустит процентные ставки до диапазона 1,5%-1,75% от диапазона 2,25%-2,5%, действовавшего первые семь месяцев года.

В отсутствие признаков более резкого ухудшения экономических данных руководство центрального банка в среду может пожелать охладить ожидания относительно дальнейшего понижения процентных ставок (в том числе на последнем заседании этого года в декабре) без более широких доказательств ослабления американской экономики.

В то же время на фоне слабости последних экономических данных руководство ФРС может не захотеть посылать сигнал о том, что "все в порядке", хотя бы потому, что остаточный ущерб от торговой войны США и Китая мог еще не найти полного отражения в экономических индикаторах.

Пауэллу предстоит сформулировать заявление, которое одновременно будет лишено как намеков на возможность понижения ставок в декабре, так и прямых указаний на завершение понижения процентных ставок в принципе, чтобы не спровоцировать реакцию рынка, нивелирующую положительный эффект ранее принятых мер по снижению стоимости заимствований для домохозяйств и компаний.

"Ему предстоит вдеть нитку в иголку с очень маленьким ушком", — отмечает экономист Morgan Stanley Эллен Зентнер.

В последние месяцы Пауэлл не раз говорил о том, что, пока экономические данные не начнут улучшаться, ФРС будет склонна понижать процентные ставки, следуя стратегии управления рисками. Тем не менее, в последние недели представители ФРС начали постепенно готовить почву для плавной, но весьма важной коррекции курса, предполагающей дальнейшее понижение процентных ставок только в том случае, если экономические данные будут ухудшаться.

"В какой-то момент им придется сказать: 'Мы понизили ставки до уровня, который в свете наших прогнозов роста видится нам достаточным', – говорит главный экономист TS Lombard Стивен Блитц. — Рынку же нужно будет принять эту аргументацию и рассматривать готовность ФРС остановиться как нечто позитивное, а не негативное".

Пауэлл весь год подвергался критике со стороны инвесторов, не понимающих или не разделяющих его видение.

Так было, в частности, после первого понижения процентных ставок в июле, которое Пауэлл назвал "коррекцией в середине цикла", заставив инвесторов гадать о том, не предполагает ли это, что дальнейшее понижение ставок исключено.

Впоследствии Пауэлл пояснил, что противопоставлял решение ФРС двум эпизодам в 1990-х годах. Тогда центральный банк трижды понижал процентные ставки, чтобы избежать рецессии и необходимости более существенного понижения процентных ставок. Правда, однажды обозначив эту мотивацию, Пауэлл больше к ней не возвращался, продолжая характеризовать последующие понижения процентных ставок в прежнем духе.

Обоснование ожидаемого понижения процентных ставок на этой неделе может отличаться от двух предыдущих, поскольку ФРС подошла гораздо ближе к той черте, которая отделяет мини-цикл смягчения политики, обозначенный руководством центрального банка в июле, от полномасштабной кампании по снижению процентных ставок.

Согласно опубликованным 9 октября протоколам, на сентябрьском заседании руководство ФРС обсуждало вопрос о том, стоит ли "предоставлять более четкие разъяснения относительно сроков возможного завершения рекалибровки диапазона ключевой ставки с учетом неопределенности в торговых отношениях".

Коррекция формулировки заявления, которое обычно является предметом серьезного обсуждения и призвано отражать общую позицию Комитета по операциям на открытом рынке, будет более мощным сигналом, нежели личные комментарии Пауэлла на традиционной пресс-конференции.

Эллен Зентнер из Morgan Stanley считает, что даже при высокой вероятности паузы в понижении ставок сигнализировать о ней было бы слишком рискованно из-за потенциала для неверного толкования таких сигналов рынком.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан недавно заявил, что не поддержит индикацию о завершении понижения процентных ставок. "Лично я считаю, что в заявлении этого быть не должно, — сказал он журналистам 18 октября. — Сейчас очень нестабильный период, когда ситуация может измениться в любую сторону. Остается слишком много неясностей".

Одним из подходов, используемых центральным банком, чтобы просигнализировать о завершении смягчения политики, является акцентирование совокупности тех мер, которые уже были приняты. Он использовался, в частности, в 1996 и 1998 годах, но не всегда работает. Руководство ФРС пыталось посылать аналогичные сигналы в октябре 2007 года и июне 2008 года, но кризис кредитования усилился, вынудив центральный банк существенно понижать процентные ставки.

Некоторые аналитики полагают, что Пауэлл может найти баланс, просигнализировав о том, что руководство ФРС очень довольно принятыми мерами, которые считает значительными, но пока не знает, достаточно ли этих мер для поддержания экономического роста.

Учитывая высокую степень неопределенности, у руководства центрального банка "мало мотивации для рискованных действий", считает аналитик Evenflow Macro Марк Сьюмерлин. Он отмечает, что поступающие экономические данные могут изменить представление об экономических перспективах уже через несколько дней после заседания ФРС.

Выход октябрьского отчета Министерства труда США по занятости ожидается уже в пятницу. В этот же день будут опубликованы важные для инвесторов результаты опроса об активности в производственном секторе.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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