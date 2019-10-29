МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 30 октября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 20 миллиардов рублей. Кроме того, министерство предложит ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.