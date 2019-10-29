ОТТАВА, 29 окт — Dow Jones. Канадская экономика демонстрирует достаточную устойчивость для того, чтобы Банк Канады мог оставить свою ключевую ставку без изменений по итогам заседания в среду, говорят экономисты.

Опрошенные WSJ экономисты 10 из 11 первичных дилеров канадских гособлигаций сообщили, что, согласно их ожиданиям, центральный банк оставит свою ключевую ставку на отметке в 1,75%, где она находится уже год. Примерно половина респондентов полагает, что регулятору со временем придется присоединиться к другим центральным банкам, которые уже приступили к снижению ставок, поскольку напряженность в международной торговле негативно влияет на перспективы канадской экономики.

Банк Канады опубликует свое решение по процентным ставкам в среду, в 14.00 по Гринвичу, за четыре часа до того, как станут известны итоги очередного заседания Федеральной резервной системы США. Ожидается, что ФРС снизит свою ключевую ставку, уже в третий раз за текущей год, чтобы защитить США от экономического спада. Европейский центральный банк в сентябре произвел снижение ключевой ставки и запустил новую программу покупки облигаций.

Экономист Desjardins Group Матье д'Анжу заявил, что у Банка Канады в краткосрочной перспективе нет особых причин следовать примеру других центральных банков. "Канадская экономика весьма устойчива, и рынок труда особенно силен, — отметил эксперт. – Не видим причин, по которым центральному банку следовало бы действовать".

Банк Канады занимал выжидательную позицию с того момента, как год назад произвел пять повышений ключевой ставки за 18-месячный период. В прошлом месяце руководители регулятора заявили, что экономика находится в хорошей форме, однако эскалация торговых конфликтов негативно влияет на экономическую ситуацию.

Уровень безработицы в Канаде близок к 40-летнему минимуму, тогда как рост заработных плат ускорился. Согласно опубликованным на прошлой неделе результатам опроса, проведенного Банком Канады, настроения в деловых кругах в целом стали несколько более оптимистичными, что удивило некоторых экономистов, поскольку респондентов опрашивали в период повышенной напряженности между США и Китаем.

Экономический рост застопорился в июле, однако это произошло после того, как во 2-м квартале ВВП вырос на 3,7% годовых, превзойдя ожидания.

Некоторые экономисты полагают, что Банк Канады уже ожидает замедления экономического роста во второй половине текущего года и вряд ли отреагирует на это снижением процентных ставок. Половина респондентов считает, что ухудшение обстановки в мировой экономике все же заставит центральный банк снизить ставки, скорее всего, в декабре или январе.

Экономист Bank of Nova Scotia Дерек Хольт считает, что руководство Банка Канады в своих заявлениях в среду укажет на возможность снижения ставок в будущем. Вероятно, в центральном банке продолжат подчеркивать тот факт, что текущая денежно-кредитная политика является стимулирующей, заявил эксперт. "Тем не менее, уровень неопределенности повышен, и регулятор крайне зависим от поступающих (экономических) данных", — добавил он.

— Автор Kim Mackrael, kim.mackrael@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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