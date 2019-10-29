МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Басманный районный суд Москвы во вторник продлил на три месяца арест председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. "Состоялось заседание суда, арест продлен на три месяца, до конца января", — подтвердил "Прайм" генерал-майор юстиции, следователь Михаил Туманов.

Попов находится под арестом до 1 ноября. Как следует из материалов дела, Попов, будучи главой банка, руководил схемой незаконного вывода активов с ТоАЗа. Как установило следствие, при участии Тольяттихимбанка в период с 2005 по 2010 год были проведены несколько сотен сделок, в результате чего ТоАЗ лишился агрегата аммиака №7, который перешел в собственность офшорной компании ООО "Томет". Реальная рыночная стоимость агрегата составляла 10 млрд рублей. "Томет" же получил его всего за 100 млн рублей.

В 2010 году с ТоАЗа было выведено метанольное производство: установка мощностью 450 тысяч тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же "Томету" за 132 млн рублей. Ущерб предприятию от этой сделки составил более 200 млн руб. Следствие считает, что Попов через руководимый им банк переводил деньги на счета офшорных компаний, а также обналичивал деньги, используя подставные фирмы. Сумма ущерба от деятельности преступной группы, по мнению следователей, превысила 90 млрд руб.

"Уралхим" согласен с решением суда о продлении ареста Попову, мы считаем это решение законным и обоснованным", — прокомментировал "Прайм" директор по правовым вопросам АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Татьянин.

"Уралхим, как потерпевшая сторона в нескольких уголовных делах, связанных с действиями мажоритарных акционеров "Тольяттиазота", заинтересован в проведении тщательного и полного расследования. Следственные органы объединили в едином уголовном деле различные эпизоды преступной деятельности основных бенефициаров "Тольяттиазота" – организация или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Это позволит следствию увидеть полную картину преступной деятельности фигурантов и дать им объективную оценку", — высказал он мнение.

По его словам, обвиняемые осуществляли сложные незаконные схемы хищения экспортной продукции ТОАЗа, а также нелегально вывели с предприятия значительную часть производственных активов. Это нанесло многомиллиардный ущерб как самому "Тольяттиазоту", так и его миноритарным акционерам. Как считает следствие, Попов, возглавляя Тольяттихимбанк, обеспечивал финансовую сторону этой незаконной деятельности, руководил офшорными компаниями, которые соучаствовали в хищениях, организовывал перераспределение денежных потоков среди членов преступного сообщества – основных владельцев "Тольяттиазота", сказал Татьянин. "Надеемся, что благодаря деятельности следственных и судебных органов ущерб "Тольяттиазоту" и его миноритарным акционерам будет возмещен", — добавил представитель "Уралхима".