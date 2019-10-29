ПАРИЖ, 29 окт /ПРАЙМ/. Минэкономразвития представит до конца 2019 года план по ускоренной приватизации в России, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минэкономразвития должно подготовить более амбициозную программу приватизации.

"Будем работать, мы свои предложения дополнительные представим до конца года — в октябре-ноябре", — сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Надо сделать до конца года, чтобы активно работу вести", — добавил он, отказавшись от подробностей.