Минэкономразвития представит до конца года план по ускоренной приватизации в РФ
ПАРИЖ, 29 окт /ПРАЙМ/. Минэкономразвития представит до конца 2019 года план по ускоренной приватизации в России, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Ранее первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минэкономразвития должно подготовить более амбициозную программу приватизации.
"Будем работать, мы свои предложения дополнительные представим до конца года — в октябре-ноябре", — сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Надо сделать до конца года, чтобы активно работу вести", — добавил он, отказавшись от подробностей.
https://1prime.ru/state_regulation/20191029/830475111.html