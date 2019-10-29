МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Компания "Алькор и Ко" (операционная структура сети "Л`Этуаль") подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ для приобретения компании "Табер Трейд" (управляет сетью магазинов косметики "Подружка"), говорится в материалах ФАС.

"В ФАС России поступило ходатайство ООО "Алькор и Ко" о дачи согласия на приобретение 100% долей участия, составляющих уставный капитал ООО "Табер Трейд", — говорится в сообщении.

Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты его получения.

"Л`Этуаль" — одна из крупнейших сетей магазинов парфюмерии и косметики в России. Согласно сайту компании, на данный момент открыто порядка 900 магазинов "Л`Этуаль" в более 200 городах России. Сеть "Подружка" основана в 2005 году и насчитывает более 200 магазинов, преимущественно — в Москве и Московской области.