ПАРИЖ, 29 окт /ПРАЙМ/. Инфляция в России в 2020 году может оказаться ниже 3% при сохранении текущего уровня ставки ЦБ РФ в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он также отметил, что инфляция в годовом выражении опустится ниже 3% в январе 2020 года.

Базовый прогноз Минэкономразвития, одобренный в сентябре правительством РФ, исходит из того, что инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 3,8%, по итогам 2020 года — 3%. При этом Орешкин уже после одобрения прогноза говорил о том, что инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий, по итогам 2019 года она составит около 3,6%, будет ниже 3% в первом квартале 2020 года.

"На этот год я говорил около 3,5%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год сейчас выглядит адекватно. По нашим моделям, при сохранении ставки в 6,5% весь следующий год инфляция может оказаться ниже 3% по итогам 2020 года", — сказал Орешкин журналистам.

"Ниже 3% годовая инфляция уже уйдет в январе 2020 года. (Будет ли это нижняя точка — ред.) будет зависеть от того, насколько действия ЦБ помогут развернуть динамику кредитования", — добавил он.