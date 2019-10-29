ПАРИЖ, 29 окт /ПРАЙМ/. Приватизации "Совкомфлота" в 2019 году не будет, на следующий год компания находится в плане приватизации, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В этом — уже невозможно, в следующем году — "Совкомфлот" в плане приватизации", — сказал Орешкин.

Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, внесенный в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на соответствующий период, предусматривает снижение доли участия в "Совкомфлоте".

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит России. Государство уже много лет планирует приватизировать "Совкомфлот", речь идет о сокращении доли государства до 25% плюс 1 акция компании, на первом этапе планировалось продавать пакет в 25% минус одна акция.