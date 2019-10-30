МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит работу по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал, а также повышение их доли в ВВП до 25%, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о ходе выполнения плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте", — говорится в сообщении.

В сентябре президент РФ Владимир Путин назвал трудной и амбициозной задачу добиться ускорения роста инвестиций в 2020 году до 5%. По его словам, чтобы решить такую задачу, нужно "добиться перелома в части инвестиций в основной капитал".

По прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в РФ в 2019 году вырастут на 2% после роста на 4,3% в прошлом году. Доля инвестиций в ВВП в текущем году составит 21,6% по сравнению с 20,6% в 2018 году. В 2020 году прогнозируется рост инвестиций на 5%, а доли в ВВП – до 22,6%.

Инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 0,6% в годовом выражении, сообщал Росстат. По его данным, в первом квартале инвестиции в РФ выросли на 0,5%.