МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет заседание наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ по вопросу реализации инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Тридцатого октября Дмитрий Медведев проведет заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", — говорится в сообщении.

Как уточняется, члены набсовета ВЭБа рассмотрят участие в реализации ряда инвестиционных проектов, в том числе в промышленности, высокотехнологичном сельском хозяйстве, транспорте и экологии.

В заседании примут участие первый заместитель председателя правительства – министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, заместители председателя правительства Дмитрий Козак и Виталий Мутко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов.