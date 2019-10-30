МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект о возможности самозанятых граждан участвовать в закупках наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщила пресс-служба кабинета министров.

В настоящее время самозанятые имеют право участвовать в закупках на общих основаниях. При этом для представителей МСП законодательство предусматривает ряд льгот: обязательная квота закупок у субъектов МСП, сокращенный срок оплаты за поставленный товар, оказанную работу, выполненную услугу, а также участие в программах партнерства и развития.

"Законопроект предусматривает применение положений федерального закона, касающихся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, в течение срока проведения эксперимента, установленного федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)", в отношении "самозанятых" граждан", — поясняется в сообщении.

Как подчеркивает пресс-служба кабмина, законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития деятельности самозанятых, а также будет способствовать достижению целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. Власти планируют расширить географию действия этого режима.