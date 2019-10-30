МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект, который позволит операторам лотерей не проводить идентификацию участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится (при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей, за исключением случая, когда возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)", — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить операторов лотерей правом поручать другим лицам на основании договора проведение идентификации или упрощенной идентификации. Также по законопроекту операторы лотерей должны быть отнесены к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом.