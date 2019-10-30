ПАРИЖ, 30 окт /ПРАЙМ/. Всемирная торговая организация (ВТО) находится в очень плачевном состоянии, тема ее реформирования идет тяжело, считает российский министр экономического развития Максим Орешкин.

В беседе с журналистами по итогам своего визита во Францию он рассказал, что тема реформирования ВТО идет по нескольким направлениям и работа "ведется тяжело".

"Во время недавнего визита в Саудовскую Аравию эту тему с саудовским министром обсуждали, у них есть ряд инициатив в преддверии "двадцатки". Мне кажется, сейчас ситуация в организации находится в таком очень плачевном состоянии и, дай Бог, во время двадцатки в Саудовской Аравии выработать хотя бы совместные подходы к процессу реформирования ВТО", — сказал Орешкин.

В декабре 2018 года Россия и Франция договорились создать на министерском уровне рабочую группу по реформированию ВТО.