МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Многие россияне помимо основной работы имеют подработку и больше всего — по 12% — в сфере образования и деловых услуг, выяснил в ходе исследования сервис поиска персонала Работа.ру.

"Самыми популярными сферами, в которых подрабатывают россияне, стали деловые и образовательные услуги (по 12%). В пятерку также вошли строительство (8%), компьютерная помощь и торговля — по 7% опрошенных выбрали эти варианты", — говорится в отчете.

В варианте "Другое" многие респонденты обозначили бухгалтерские услуги, заработок в интернете и работу с текстами для СМИ и блогов.

Четверть респондентов тратят на подработки более 12 часов в неделю, еще по 46% подрабатывают менее 6 часов в неделю. От 6 до 9 часов уделяют подработке 14% респондентов, 11% подрабатывают от 9 до 12 часов. Всего 4% опрошенных отметили, что подработка занимает у них менее часа в неделю.

При этом большинство сотрудников не скрывают подработки от руководства, и лишь 20% опрошенных сознательно скрывают факт подработки, так как считают это своим личным делом.

Работа.ру — один из ведущих сервисов для поиска массового и линейного персонала в России — в ходе исследования опросил 1,2 тысячи респондентов по всей России в сентябре 2019 года.