МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ, Антон Мещеряков. Текущий год можно назвать достаточно неплохим для сельского хозяйства России: урожай и экспорт основных культур растет, обеспеченность отечественными продуктами по-прежнему на высоком уровне. Впрочем, не обошлось и без негатива: помимо уже ставших привычными стихийных бедствий в этом году страна столкнулась с гибелью пчел во многих регионах.

Что стало причиной смерти пчел, а также когда Россия сможет сама обеспечивать себя молоком и картофелем, в интервью агентству "Прайм" рассказал первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

- Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2024 году урожай высококачественной пшеницы в стране до уровня не ниже 32 миллионов тонн. Улучшается ли ситуация в этом направлении?

— Хочу отметить, что на данный момент намолочено 77,5 миллиона тонн пшеницы в первоначально оприходованном весе. Этого объема достаточно как для обеспечения внутренних потребностей страны, так и для реализации экспортного потенциала.

Обеспечение контроля качества зерна — это один из приоритетов стратегии развития зернового комплекса до 2035 года, которая была разработана Минсельхозом и утверждена правительством России в этом году.

Необходимо отметить, что мы добились не только прироста объема производства зерна, но и повышения его качества. Так, на данный момент в урожае текущего года почти 79,4% приходится на продовольственную пшеницу, что на 10% выше уровня прошлого года. Доля сильной и ценной пшеницы, 1-3-го классов, составляет 32,6%, в прошлом году было 23,1%.

- Какой урожай ржи, проса, риса и гречихи можно ожидать в текущем году? Будут ли урожаи данных культур достаточны для удовлетворения внутренних потребностей России?

— На сегодняшний день, по предварительной оценке регионов, объем полученного урожая этих культур достаточен для удовлетворения внутренних потребностей России. Так, валовой сбор ржи в текущем году ожидается на уровне 1,4 миллиона тонн, гречихи — 0,75 миллиона тонн. Кроме того, производство проса увеличится до 0,4 миллиона тонн, риса — до 1,1 миллиона тонн.

— Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручал Минсельхозу подготовить меры для повышения конкурентоспособности сои, выращенной на Дальнем Востоке. Какие меры необходимы для развития производства и экспорта дальневосточной сои?

— Сейчас ежегодное производство сои в России составляет порядка 4 миллионов тонн. Наша стратегическая задача — удвоить производство за пять лет. Это непростая цель, связанная с тем, что мы должны вернуться к научно обоснованному севообороту, продолжить обновлять сорта и, конечно же, модернизировать отрасль.

Для этого Минсельхоз подготовил изменения в правила предоставления субсидий РЖД на возмещение недополученных доходов из-за введения льготных тарифов на перевозку зерна.

Мы предлагаем распространить субсидирование транспортных затрат на соевые бобы и шрот, сельскохозяйственную технику и минеральные удобрения.

Кроме того, планируется снять временные ограничения — сейчас это период с 1 февраля по 31 августа каждого года — для льготного тарифа на перевозку зерновых культур из регионов Сибири, Урала и Поволжья ‎в Дальневосточный федеральный округ. Проект постановления направлен на согласование в заинтересованные ведомства.

— Минсельхоз начал активно заниматься темой раскисления почв в России. Насколько в результате может вырасти урожай зерна?

— Мы исходили из того, что средняя урожайность зерновых культур по России увеличится на 4 центнера с гектара, по масличным культурам, прежде всего, по рапсу — на 2 центнера с гектара, по сахарной свекле — на 50 центнеров с гектара. В результате суммарная прибавка к урожаю зерновых культур на кислых почвах до 2025 года включительно составит 3,9 миллиона тонн, а до 2031 года — 10 миллионов тонн.

На сегодняшний день в России более 12,5 миллиона гектаров пашни является сильно кислыми и среднекислыми. По оценке регионов, до 2025 года планируется произвестковать 4 миллиона гектаров кислых почв, в том числе в следующем году — порядка 500 тысяч гектаров. Наступило время принимать комплекс мер по их раскислению. Хочу также отметить, что подобные масштабные мероприятия, при поддержке государства, не проводились последние 25 лет.

- По итогам 2018 года Доктрина продовольственной безопасности не была формально выполнена по доле отечественного картофеля, будет ли этот показатель достигнут в текущем году?

— Сегодня Россия полностью обеспечивает — а часто даже превышает — показатели Доктрины по таким важным позициям, как зерно, рыба, растительное масло, мясо и мясопродукты.

В 2019 году, по предварительной оценке, мы выполним показатели по картофелю, по удельному весу. Планируется, что в текущем году в сельскохозяйственных организациях будет собрано более 7 миллионов тонн картофеля, что превышает установленные госпрограммой показатели.

- Имеются ли у Минсельхоза прогнозы, когда Доктрина может быть достигнута по молоку?

— Пока мы не достигли пороговых значений по молоку, но планомерно работаем в этом направлении. Производство молока, по нашему прогнозу, в текущем году достигнет 31 миллиона тонн, что на 450 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

В последние годы прирост производства молока в сельхозорганизациях составляет 2,5-3,5%. Сохранение существующей тенденции роста позволит в среднесрочной перспективе достигнуть самообеспечения России отечественным молоком.

- В текущем году своеобразной чрезвычайной ситуацией стала массовая гибель пчел в российских регионах. Какой ущерб понесли отечественные пчеловоды и отрасль?

— Прежде всего, я хочу отметить, что гибель пчел – это мировая проблема, которая имеет место во многих странах и возникает по самым разным причинам. По оперативной информации, представленной регионами, в текущем году в 23 субъектах от нарушения регламента и порядка применения пестицидов и агрохимикатов погибло 37,8 тысячи пчелосемей, что составляет 1,2% от их общего количества в России. В связи с этим масштаб гибели пчел нельзя назвать массовым, а ситуацию чрезвычайной.

Мы проанализировали ситуацию, и сейчас у нас есть четкое понимание причин. Основные эпизоды наблюдались возле полей рапса, и главной причиной гибели пчел было несвоевременное информирование пчеловодов об обработке полей инсектицидами. Но даже после оповещения сами пчеловоды не всегда соблюдали режим безопасного пребывания насекомых в пределах пятикилометровой зоны от поля.

- Предпринимаются ли меры, чтобы не допустить повторения массовой гибели пчел в будущем году?

— Конечно. Региональные власти уже этим занимаются и, надо отметить, очень эффективно. По поручению министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева направлены рекомендации всем регионам, мы рассчитываем, что они будут соблюдаться. Минсельхоз будет контролировать этот процесс.

Мы также считаем необходимым на сайтах региональных министерств разместить данные о пчеловодах соответствующего субъекта.