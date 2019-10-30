МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. По данным министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех регионов РФ на 1 октября 2019 года составил 1,99 триллиона рублей, что на 9,8% ниже, чем в начале 2019 года. В абсолютном выражении государственный долг сократился на 216,2 миллиарда рублей.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, наибольший вклад в снижение госдолга внесли Краснодарский край, Красноярский край, Нижегородская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область и Пермский край, чья задолженность суммарно снизилась на 104,2 миллиарда рублей, обеспечив почти половину от общего сокращения регионального госдолга. Еще в восьми регионах государственный долг снизился на 5-10 миллиардов рублей.

Объем муниципального долга составил 360,8 миллиарда рублей, что на 3% ниже, чем на 1 января 2019 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 октября 2019 года составил 2,351 триллиона рублей, что на 8,8% ниже, чем на 1 января 2019 года.

Снижение суммарного государственного проходило на фоне роста доходов бюджетов субъектов РФ. По итогам восьми месяцев 2019 года суммарный объем налоговых и неналоговых доходов всех субъектов РФ вырос на 11,3%, при этом снижение отмечается только в пяти российских регионах.

На бюджетные кредиты приходится ровно половина в региональном госдолге

По сравнению с началом 2019 года произошли небольшие изменения в структуре регионального государственного долга. Доля бюджетных кредитов выросла с 43% до 50%, а доля коммерческих кредитов за 9 месяцев 2019 года сократилась с 29% до 20%. Произошло это во многом потому, что регионы активно погашали свою задолженность перед коммерческими структурами, и в абсолютном выражении снижение составило 237 миллиардов рублей. Объем бюджетных кредитов за прошедшие три квартала 2019 года вырос на 46,5 миллиардов рублей. Доля государственных ценных бумаг выросла до 27%, что всего на 2 процентных пункта выше, чем в начале текущего года. Доля государственных гарантий не изменилась и составила 3%.

Бюджетные кредиты отсутствуют в структуре задолженности всего в пяти российских регионах, а в 10 составляют 100% регионального госдолга. Задолженность перед коммерческими банками отсутствует в 42 регионах, но в восьми региональных госдолгах их доля превышает 50%.

Всего в 13 регионах РФ объем госдолга вырос

По оценкам экспертов РИА Рейтинг, власти российских регионов сохраняют консервативный подход и продолжают активно снижать долговые обязательства. За девять месяцев 2019 года объем государственного долга снизился в 56 регионах РФ, из них в 15 регионах сокращение составило более 20%. Лидером по положительной динамике стал Пермский край, чей государственный долг снизился более чем на половину (-54,2%). Следом за ним идет Чувашская Республика, где госдолг сократился на 42,7%, на 42,3% снизился в Тверской области, на 34,9% — в Астраханской области и на 34,1% — в Ставропольском крае.

В 16 российских регионах объем государственного долга за девять месяцев 2018 года не изменился, в 13 – вырос. Лидерами по темпам роста объемов госдолга стали Республика Калмыкия (+16,6%) и Республика Ингушетия (+15%). Еще в семи регионах РФ объем государственного долга вырос на 6-10%. В Севастополе и Сахалинской области государственный долг по-прежнему отсутствует.

Лидером по абсолютному объему государственного долга стала Московская область (123,1 миллиарда рублей), но и здесь отмечается снижение его объема на 4,4% за прошедшие девять месяцев 2019 года. Ранее в течение нескольких лет лидером по этому показателю был Краснодарский край, но в текущем году региональные власти продолжают сокращать долговые обязательства. Объем краевого госдолга снизился на 21,1% и составил 110,6 миллиарда рублей. В Республике Татарстан объем госдолга за прошедшие три квартала почти не изменился и на 1 октября составляет 94,4 миллиарда рублей, что всего на 0,6% ниже, чем в начале 2019 года.

Краснодарский край стал лидером по снижению госдолга в абсолютном выражении. Портфель долговых обязательств края «похудел» на 29,6 миллиарда рублей за счет погашения коммерческого долга и государственных гарантий. Красноярский край частично расплатился по коммерческим и облигационным займам, что привело к снижению на 16,7 миллиарда регионального госдолга. Власти Нижегородской области полностью погасили задолженность перед коммерческими банками и частично по ценным бумагам, что снизило областной госдолг на 14,2 миллиарда рублей.

Самый заметный прирост государственного долга в абсолютном выражении наблюдается в Хабаровском крае, где его объем вырос за девять месяцев 2019 года на 2,9 миллиарда рублей и в Ульяновской области, нарастившей свои долговые обязательства на 1,8 миллиарда рублей.

Только в Республике Мордовия долговая нагрузка на бюджет превышает 100%

Для определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Рейтингового агентства РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в 2019 году. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и министерства финансов РФ о долговых обязательствах. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 октября 2019 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.09.2018 по 01.09.2019).

Продолжает сокращаться общий уровень долговой нагрузки регионов. На 1 октября 2019 года отношение суммарного госдолга всех регионов к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за последние 12 месяцев составило 21,3%, что на 4 процентных пункта ниже, чем в начале 2019 года. Диапазон значений в региональном разрезе немного сузился: от 0% в Севастополе и Сахалинской области до 221% в Республике Мордовия.

Низкий уровень долговой нагрузки (до 10%) наблюдается в шестнадцати российских регионах. Лидирующая группа по сравнению с началом 2019 года пополнилась Пермским краем, Ненецким автономным округом и Республикой Башкортостан. Стоит отметить, что все регионы-лидеры по уровню долговой нагрузки продолжили ее снижать, за исключением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Замыкает рейтинг Республика Мордовия, но в текущий момент можно отметить положительную тенденцию – долговая нагрузка на региональный бюджет за прошедшие девять месяцев 2019 года сократилась. Если на 1 января 2019 года она составляла 236,9%, то на 1 октября 2019 года снизилась до 221%. Сокращение на 15,9 процентных пункта стало возможным благодаря снижению общего долга региона на 5% за счет частичного погашения облигационного займа, а также росту налоговых и неналоговых доходов бюджета (+2,8%) в текущем году.

В 33 российских регионах государственный долг на 1 октября 2019 года находится в диапазоне от 50% до 100% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 15 субъектах РФ госдолг превышает 70% собственных доходов.

Тенденция снижения долговой нагрузки также сохраняется в регионах, как и снижение объемов задолженности. На 1 октября 2019 года в 71 российском регионе отмечается ее сокращение. Лидером на динамике стала Астраханская область, где отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам снизилось на 27,4 процентных пункта. В лидирующей тройке также Республика Карелия (-25,6 п.п.) и Тверская область (-22,4 п.п.). Наиболее существенно долговая нагрузка выросла в Республике Ингушетия (+12,8 п.п.) и в Республике Хакасия (+5,7 п.п.).

По мнению экспертов рейтингового агентства РИА Рейтинг, несмотря на текущую тенденцию сокращения объемов суммарного регионального госдолга, прогнозировать ее сохранение до конца 2019 года или в 2020 году не приходится. Несмотря на то, что региональные власти научились консервативному подходу в вопросе наращивания долговых обязательств, конец года для них традиционно непростой период. Задачи по исполнению различных социальных обязательств никто не отменял, и отложить их невозможно, а у Минфина РФ занимать становится все сложнее. К тому же в следующем 2020 году регионам предстоит вернуть около 75 миллиардов рублей взятых ранее бюджетных кредитов. И если до конца текущего года не будет принята обсуждаемая в настоящее время новая программа реструктуризации госдолгов, согласно которой регионы получат право не возвращать ранее взятые кредиты Минфину РФ, если превратят их во вложения в инвестиционные проекты на своей территории, то региональным властям придется вернуться к наращиванию своего долгового бремени.

Поэтому эксперты РИА Рейтинг по итогам 2019 года ожидают снижения объема государственного долга в пределах 3-5%, и роста налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов в пределах 10%. В таком случае долговая нагрузка составит 23-24%, и по сравнению с результатом прошлого года изменится незначительно.