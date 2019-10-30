Безработица в Германии в октябре сохранилась на уровне 5%, в рамках прогноза
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Безработица в Германии в октябре сохранилась на уровне сентября в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель держится на этой отметке уже шесть месяцев подряд. Данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
При этом число безработных в Германии в октябре выросло на 6 тысяч по сравнению с сентябрем и составило 2,287 миллиона человек.
Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в октябре снизился до 4,8% с сентябрьских 4,9%, а число безработных сократилось до 2,204 миллиона с 2,234 миллиона человек.
https://1prime.ru/state_regulation/20191030/830478736.html