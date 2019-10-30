МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Доходность инвестиций государственного пенсионного фонда Норвегии (Government Pension Fund Global, или GPFG) в третьем квартале составила 1,6%, в результате чего он заработал 236 миллиардов норвежских крон (25,55 миллиарда долларов), говорится в финансовом отчете фонда.

Отмечается, что это на 35% выше показателя третьего квартала 2018 года. Самая высокая доходность в минувшем квартале была зафиксирована по инвестициям с фиксированным доходом — 2,4%, на конец квартала на них пришлось 28,2% всех инвестиций фонда. Фонд отмечает, что доходность инвестиций в казначейские облигации США составила 4,6%, или 2,8% в национальной валюте. На них пришлось 21,1% всех инвестиций с фиксированным доходом. "Это самая крупная доля вложений фонда в госдолг одного эмитента", — говорится в сообщении.

При этом доходность по вложениям в акционерный капитал компаний составила 1,3%. На конец квартала на данный вид инвестиций приходилось 69,1% вложений фонда. Доходность по вложениям в акции американских компаний составила 2,9%, и на них приходится 40% всех инвестиций в акционерный капитал.

Из доклада фонда следует, что инвестиции в акционерный капитал компаний технологического сектора принесли доходность в размере 3,9%. "Инвестиции в компанию Apple Inc внесли самый положительный вклад в доход в третьем квартале, за ними следуют инвестиции в технологическую компанию Alphabet Inc и компанию Nestle", — добавляет фонд. В то же время, по вложениям в компании нефтегазового сектора была отмечена отрицательная доходность (-4%), что связано со снижением цен на нефть и газ.

Инвестиции в недвижимость принесли фонду доходность в размере 1,6%, на их долю пришлось 2,8% всех инвестиций фонда по состоянию на конец третьего квартала.

Суверенный фонд Норвегии, или NBIM — инвестиционное управление Центрального банка Норвегии (Norges Bank), отвечающее за деятельность по управлению активами; является одним из крупнейших в мире инвестиционных фондов. NBIM управляет Государственным пенсионным фондом Норвегии и большей частью валютных резервов ЦБ страны. Среди прочих, фонд владеет бумагами таких компаний как Microsoft, Apple, Nestle SA, Alphabet, Amazon,Royal Dutch Shell, Novartis, Facebook.