МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в третьем квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 1,9% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП только на 1,6%.

В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 3,1%, во втором — 2%. В первом квартале 2018 года рост составлял 2,5%, во втором квартале — 3,5%, в третьем — 2,9%, а в четвертом — 1,1%.

При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США в третьем квартале замедлились до 2,9% с 4,6% кварталом ранее. В годовом выражении показатель также замедлился по сравнению с 3,5% в третьем квартале 2018 года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.