МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 22 по 28 октября вернулась к нулевому уровню, с начала года рост цен составил 2,4%, сообщает Росстат.

На минувшей неделе инфляция в РФ составляла 0,1%. Ранее четыре недели подряд инфляция держалась на нулевом уровне, а до этого три недели сохранялась недельная дефляция на уровне 0,1%.

"За период с 22 по 28 октября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%. С начала октября он составил 100,1%, с начала года – 102,4%", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю гречневая крупа подорожала на 2,4%, куриные яйца – на 1,2%, чай – на 0,4%, мороженая рыба – на 0,3%, говядина и маргарин – на 0,2%. Одновременно цены на пшено снизились на 1,2%, сахар-песок – на 1,1%, мясо кур – на 0,4%, пшеничную муку – на 0,3%. Мясные консервы, подсолнечное масло, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, шоколадные конфеты и карамель подешевели на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на помидоры – 7,5%, огурцы – 7,4%. В то же время белокочанная капуста стала дешевле на 1,5%, репчатый лук – на 1%, морковь и яблоки – на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,3%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,1-0,2%, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. В августе МЭР понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3%. Банк России в начале сентября также снизил свой прогноз — до 4-4,5% с 4,2-4,7%.