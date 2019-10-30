МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в октябре в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,1%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована инфляция в 0,1%.

Показатель годовой инфляции совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, в месячном выражении ожидалась нулевая инфляция.