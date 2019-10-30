МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 24020 с погашением в июле 2022 года на 33,335 миллиарда рублей при спросе в 59,098 миллиарда рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 100,25% от номинала, средневзвешенная цена — 100,2501% от номинала.

Ранее на аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 34,256 миллиарда рублей.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.