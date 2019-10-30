САН-ПАУЛУ (Бразилия), 30 окт — ПРАЙМ. Власти Чили отменили саммит АТЭС и климатический форум COP25, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.

"Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP", — приводит слова главы государства телеканал.

В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.