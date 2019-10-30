МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Решение Дании о выдаче разрешения на строительство участка газопровода "Северный поток-2" в ее водах создаёт реальную возможность для завершения проекта до конца года, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания, последней из всех, выдала разрешение на строительство участка газопровода на своём шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, об этом сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).

Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач констатирует, что на сегодняшний день не осталось никаких регуляторных препятствий для продолжения строительства "Северного потока-2".

"Строительство газопровода завершено более чем на 80%, в связи с этим появляется реальная возможность завершения строительства в 2019 году", — считает директор Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяна Митрова.

Тем не менее, долгое нежелание Дании выдавать разрешение могло внести свои коррективы, отмечает Гривач. "Все-таки, это сложный проект, с измененным в последний момент маршрутом. Но, думаю, что теперь негативный эффект будет ограниченным или вообще сведен к нулю", — оговаривается он.

Ранее в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер также выразил уверенность в том, что прокладка газопровода через территориальные воды Дании займет пять недель, и оператор проекта намерен завершить его в срок.