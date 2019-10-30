МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ предлагает установить допустимую долю владения иностранными компаниями в предприятиях по выпуску российских газовых турбин мощностью 500 МВт и более на уровне не более 50%, следует из проекта постановления кабмина на портале проектов нормативных правовых актов.

По действующим правилам, такие ограничения касаются только выпуска газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт. Масштабная программа модернизации ТЭС в РФ на 1,9 триллиона рублей допускает использование только российских турбин.

Минпромторг предлагает уточнить требования, предъявляемые к продукции, которую можно отнести к товару, произведенному в России. В частности, по газовым турбинам мощностью 500 МВт и более среди требований числится наличие у компании – налогового резидента РФ прав на конструкторскую и техническую документацию, которая необходима для производства, проектирования, модернизации, и развития продукции на территории России.

При этом компания не должна находиться под контролем иностранной фирмы. Таковым считается предприятие, более 50% уставного капитала или голосующих акций которого прямо или косвенно принадлежит зарубежной фирме. Также иностранная компания не должна иметь право назначать единоличный исполнительный орган или иметь возможность избирать больше половины членов совета директоров.

Если турбина выпускается по лицензионному соглашению, то его срок должен быть менее 25 лет. При этом у российского лицензиата должно быть право на самостоятельную модификацию технологий.