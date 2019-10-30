МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) опускаться ещё большими темпами после объявления решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.

ФРС по итогам своего заседания ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых, сообщив об этом в 21.00 мск.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.24 мск опускается по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,9 базисных пункта, до 1,796%, по сравнению с 1,803% до объявления решения ФРС и против уровня прошлого закрытия в 1,835%. Доходность тридцатилетних US Treasuries тем же временем опускается ко вчерашнему закрытию на 5,3 базисных пункта — до 2,278% против 2,292% до публикации; уровень прошлого закрытия составлял 2,331%.

Теперь инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится позднее в среду.