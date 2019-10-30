МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Выдача Данией разрешения на строительство "Северного потока-2" в ее водах усилит позицию России на трехсторонних газовых консультациях с Украиной и ЕС, хотя ряд рисков для заключения итоговых договорённостей остаётся, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Дания, последней из стран, через которые должен пройти "Северный поток-2" по суше или морю, выдала разрешение на строительство участка газопровода, соединяющего РФ и Германию, на своём шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, об этом сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).

Действующий контракт РФ и Украины на транзит газа истекает нынешним годом. С середины прошлого года стороны, при посредничестве Еврокомиссии, пытаются договориться о транзите на будущее. ЕК выступает за долгосрочный контракт — минимум на 10 лет. Россия выступила за пакетное разрешение ситуации, куда бы входили не только аспекты самой прокачки топлива, но и, в том числе, вопросы решения споров в Стокгольмском арбитраже и прямых поставок российского газа для внутреннего потребления Украины. Стороны снова договорились встретиться в конце ноября.

По мнению директора Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяны Митровой, теперь появляется реальная возможность завершения строительства "Северного потока-2" по истечении текущего года. "Завершение строительства в этом году усиливает позицию "Газпрома" на трехсторонних переговорах", — также полагает она.

Договоренность о транзите с Украиной необходима, подчёркивает при этом эксперт, так как в случае её отсутствия выполнение РФ контрактных обязательств поставок в Европу зимой будет во многом зависеть от погодных условий. Кроме того, появятся значительные политические и регуляторные риски, в том числе возможность введения санкций, считает Митрова.

Решение Дании также способно сделать переговорную позицию Украины более конструктивной, считает замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. "С другой стороны, я считаю, что Украина не вполне самостоятельна в этих вопросах, и силы, которые заинтересованы в срыве транзита, никуда не делись. Поэтому риски для транзита остаются достаточно серьёзные", — отметил аналитик.