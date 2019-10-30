МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в среду вечером перешли к росту после объявления решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.

ФРС по итогам своего заседания ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых, сообщив об этом в 21.00 мск.

По состоянию на 21.54 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,28%, до 27147,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,18%, до 8291,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3042,19 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,04%, до 27061,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,22%, до 8258,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3032,9 пункта.