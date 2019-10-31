МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время — торопиться не надо, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Летом Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. В октябре Минэнерго РФ отмечало, что считает целесообразным исключить из проекта Минэкономразвития о парниковых газах углеродный налог. В понедельник РБК написала, что Минэкономразвития исключило из актуальной версии законопроекта о парниковых газах предложения по введению такого налога.

Как отметил Чубайс, предложение о введении углеродного налога является его личной точкой зрения. "Роснано" не является источником законодательных инициатив, и со стороны компании никаких предложений в профильные ведомства не направлялось.

"Я, кстати, вовсе не являюсь сторонником того, чтобы вводить эту плату немедленно. Я считаю, что время ее введения — это очень важный и сложный вопрос, к которому нужно подойти очень продуманно и взвешенно. Более того, торопиться с этим не надо, что не отменяет мою позицию о важности института. Сами ставки в моем понимании должны быть совсем символическими на ранних стадиях", — рассказал он.

"Но нет сомнений, что нам все равно придется к этой теме вернуться, ведь теперь уже Россия официально ратифицировала Парижское соглашение. Это означает, что мы взяли на себя обязательство по существенному снижению объема выбросов в целом по стране, а для этого нужны новые инструменты", — добавил глава "Роснано".

Парижское климатическое соглашение было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий для сдерживания глобального потепления. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце сентября подписал постановление о принятии этого соглашения, что означает согласие России на его обязательность.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.