МОСКВА, 31 окт ПРАЙМ. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам октябрьского заседания.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Семь членов регулятора выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Японский ЦБ отметил, что планирует сохранять низкие процентные ставки так долго, как это необходимо. Регулятор продолжает пристально следить за тем, чтобы сохранялся импульс для достижения целевого показателя инфляции в 2%.

ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год, говорится в релизе Банка Японии.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 90 миллиардов иен. В зависимости от условий рынка, объем выкупа может быть увеличен или уменьшен. Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций были вновь сохранены на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен в год соответственно.

Банк Японии также снизил прогнозы по экономике страны. Согласно новой оценке, в 2019-2020 финансовом году, который завершится в марте 2020 года, экономика Японии вырастет на 0,6%, что ниже июльского прогноза на 0,1 процентного пункта. В 2020-2021 финансовом году, как ожидается, рост ускорится до 0,7%, а не до 0,9%, как ожидалось ранее. Инфляция в Японии, по прогнозам, составит в текущем финансовом году 0,5% вместо ожидавшихся в июле 0,8%.