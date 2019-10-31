ТОКИО, 31 окт — Dow Jones. Управляющий Банка Японии Харухико Курода, выступая в четверг, подтвердил склонность банка к смягчению политики. Ранее центральный банк оставил политику без изменений и подчеркнул свою приверженность низким ставкам.

"Своей опережающей индикацией для процентных ставок мы ясно дали понять, что проводим политику с уклоном в сторону смягчения", — заявил Курода в ходе пресс-конференции.

Ранее в четверг Банк Японии сообщил о том, что ставки, вероятно, будут оставаться на нынешних или более низких уровнях, пока сохраняются сомнения в возможности достижения целевой инфляции в 2%.

По словам Куроды, внешние риски остаются высокими, несмотря на некоторые позитивные тенденции, наметившиеся в переговорах США и Китая.

— Автор Megumi Fujikawa, Megumi.Fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ