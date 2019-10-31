ВАШИНГТОН, 31 окт — Dow Jones. Темпы роста ВВП США в 3-м квартале несколько замедлились на фоне сокращения капиталовложений компаний, хотя сильные показатели расходов потребителей и улучшение ситуации на рынке жилья оказали экономике поддержку.

Согласно данным, представленным в среду министерством торговли США, рост ВВП в годовом исчислении с коррекцией на сезонные колебания и инфляцию в июле-сентябре составил 1,9% после роста на 2,0% во 2-м квартале.

"Полагаю, что экономика просто возвращается в тренд", — прокомментировал данные экономист JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли.

Экономический рост превзошел ожидания за счет позитивного вклада со стороны государственных и потребительских расходов, инвестиций в жилую недвижимость и экспорта. При этом расходы компаний сокращались второй квартал подряд. Резко снизился объем капиталовложений в здания и сооружения, особенно в нефтегазовом секторе.

Отчет министерства торговли показал, что противоречие между относительно высоким уровнем расходов потребителей и сокращением капиталовложений компаний в 3-м квартале сохранилось на фоне торговой войны с Китаем.

Через несколько часов после выхода отчета по ВВП руководство Федеральной резервной системы США понизило ключевую ставку по федеральным фондам на четверть процентного пункта, до диапазона 1,50%-1,75%. Это стало третьим в текущем году понижением процентных ставок, направленным на защиту экономики при замедлении роста расходов компаний. При этом центральный банк просигнализировал, что продолжения снижения ставок в ближайшее время ожидать не следует.

"Мы приняли это решение, чтобы экономика США оставалась сильной на фоне глобальной динамики, чтобы застраховать ее от сохраняющихся рисков", — сказал председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду, отметив, что на 11-м году цикла подъема экономика демонстрирует умеренные темпы роста.

Рост потребительских расходов в 3-м квартале снизился до 2,9% годовых с 4,6% во 2-м квартале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские расходы выросли на 2,5%, что примерно соответствует темпам роста за последний год.

Расходы потребителей играют ключевую роль в экономике США, на них приходится около 70% ВВП. Рост расходов на крупные покупки, такие как автомобили и бытовая техника, в 3-м квартале замедлился, но все же оставался на высоком уровне, а рост расходов на услуги замедлился более существенно.

Учитель из Флориды Стивен Сноу летом купил новый катер. Ему хотелось бы купить еще и гольфкар, но его семья решила подождать перерасчета налогов, прежде чем совершать еще одну крупную покупку. "На мой взгляд, ситуация [в экономике] довольно неоднозначна", — говорит он.

Замедление роста расходов потребителей в 3-м квартале произошло, несмотря на хорошее финансовое положение многих американских домохозяйств. Уровень безработицы в период с июля по сентябрь находился на 50-летнем минимуме, а зарплаты и доходы росли. Настрой потребителей в последние месяцы оставался оптимистичным, а в октябре несколько улучшился, согласно данным Мичиганского университета.

Жилищное строительство внесло позитивный вклад в ВВП, отметившись ростом на 5,1% в годовом исчислении после снижения на протяжении шести кварталов подряд, что, вероятно, стало отражением более низких краткосрочных процентных ставок, которые стимулировали активизацию строительства и ремонтных работ.

Отчет министерства торговли также указал на сокращение спроса со стороны компаний. Капитальные инвестиции, отражающие расходы компаний на программное обеспечение, оборудование и коммерческое строительство, сократились на 3,0%.

Расходы на авиационное оборудование также сократились из-за сохраняющегося запрета на полеты самолетов модели 737 MAX, производимых Boeing Co., ввиду продолжающегося расследования причин крушения 737 MAX Lion Air в октябре 2018 года и Ethiopian Airlines в марте этого года.

В годовом исчислении и с коррекцией на инфляцию частные инвестиции в авиационное оборудование в 3-м квартале составили 22,5 млрд долларов США. Это менее половины показателя 4-го квартала 2018 года, составившего 48,1 млрд долларов США.

Капиталовложения компаний могут демонстрировать волатильность от квартала к кварталу, однако слабость этого показателя в последних отчетах сигнализирует о том, что политическая неопределенность и заградительные пошлины влияют на решения бизнеса.

В компании Oilfield Improvements, занимающейся производством оборудования, отмечают "некоторое замедление деловой активности, хотя и не критичное", по сравнению с 1-м и 2-м кварталами текущего года. "Все заняли выжидательную позицию, — говорят в руководстве компании. — В нефтегазовой отрасли такое зачастую наблюдается в ожидании предвыборной гонки".

Низкие цены на энергоносители, "несомненно, сдерживают активность и инвестиции в нефтегазовой отрасли", отмечает Арон Дин, директор маркетинга и развития производителя бурового оборудования Ulterra Drilling Technologies.

Спад капвложений указывает на то, что закон о налогах 2017 года не оправдал прогнозов и надежд своих авторов.

После резкого роста в начале 2018 года капвложения вновь упали под давлением неопределенности в торговых отношениях и замедления роста мировой экономики. Кроме того, компании могут испытывать неуверенность в сохранении нынешних налоговых правил, поскольку демократы в конгрессе США предлагают повысить ставки корпоративного налога.

Внешняя торговля внесла в показатель ВВП за 3-й квартал негативный вклад в размере 0,08 процентного пункта.

— Автор Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ