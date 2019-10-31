МИНСК, 31 окт — ПРАЙМ. Внешний государственный долг Белоруссии на 1 октября 2019 года составил 16,5 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 2,2%, говорится в сообщении на сайте Минфина страны.

Согласно данным министерства, в январе-сентябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 857,6 миллиона долларов. В том числе привлечено 559,7 миллиона долларов от правительства и банков РФ, 150,5 миллиона долларов составляют облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, 73,8 миллиона долларов – средства Международного банка реконструкции и развития (МБРР), 46,5 миллиона долларов привлечено от Экспортно-импортного банка Китая, 27,1 миллиона долларов – от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ).

За девять месяцев 2019 года было погашено 1,273 миллиарда долларов госдолга. В том числе перечислены 533,3 миллиона долларов правительству РФ, 414,4 миллиона долларов – банкам Китая, 264,8 миллиона долларов – Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), 58,5 миллиона долларов – МБРР, 1,7 миллиона долларов – ЕБРР и СИБ, 0,7 миллиона долларов – Товарно-кредитной корпорации.

В сообщении отмечается, что внутренний госдолг Белоруссии по состоянию на 1 октября 2019 года составил 8,7 миллиарда белорусских рублей (около 4,24 миллиарда долларов), уменьшившись с начала года на 2%.

В целом, государственный долг Белоруссии на 1 октября составил 43 миллиарда белорусских рублей (около 21 миллиарда долларов) и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 5,2%.