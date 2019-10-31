МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в третьем квартале 2019 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,1% — в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что в квартальном выражении показатель вырос на 0,1%, а в годовом — на 1,1%.

Совокупный рост ВВП Евросоюза в третьем квартале составил 0,3% в квартальном выражении и 1,4% — в годовом.

Во втором квартале 2019 года рост ВВП 19 стран еврозоны составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом. Экономика ЕС во втором квартале выросла на 0,2% в квартальном выражении и на 1,4% — в годовом.